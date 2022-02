Bestsellery Empiku 2021 zakończyły się wielkim zwycięstwem

Między ogłoszeniem nominacji do nagród Bestsellery Empiku 2021 a ogłoszeniem laureatów w trakcie oficjalnej gali minął miesiąc nerwowego oczekiwania. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, jacy artyści zostali wyznaczeni do występów w trakcie widowisko, co tylko pogrzało atmosferę. Na scenie w trakcie dzisiejszego wieczoru mogliśmy zobaczyć m.in. takie gwiazdy jak: Krzysztof Zalewski, sanah, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Igo i Vito Bambino. Ich muzyczne popisy były natomiast tylko preludium do najważniejszej części gali, czyli ogłoszenia listy laureatów.