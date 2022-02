Dwa łyse chłopy się nie lubią, ale muszą polubić - muszą też skopać kilka tyłków, rozbić parę fur i rzucić suchym one-linerem. Wszystko, co w serii "Wszyscy i wściekli" najlepsze - plus Idris Elba, Vanessa Kirby i Helen Mirren. Johnson i Statham to wyborny duet, a to, co dzieje się na ekranie, urywa łeb widzowi i logice. Spektakularny absurd, pierwszorzędna rozrywka.