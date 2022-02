Widowiskowa podróż do Śródziemia za pół miliarda dolarów. Zobacz zwiastun "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy"

W sieci jest już zwiastun "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", który został wyemitowany w trakcie tegorocznych rozgrywek Super Bowl. Podczas imprezy pojawiło się więcej trailerów, ale to właśnie zapowiedź serialu Amazona była tą najbardziej wyczekiwaną. W końcu to wielkie przedsięwzięcie i produkcja kosztowała pół miliarda dolarów. Po opublikowanym spocie można wnioskować, że pieniądze zostały dobrze zużytkowane. Z całą pewnością będziemy mogli to jednak stwierdzić dopiero jesienią.