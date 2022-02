Jeśli wraz z drugą połówką macie już dość corocznych powtórek "50 twarzy Greya" i nie chcecie iść do kina na nowego Vegę, to pozostaje tylko zamknąć się w domu i odpalić Netfliksa. Tam znajdziecie horrory idealne na dzisiejszy wieczór. A jakby było wam mało, to na innych serwisach VOD możecie wykupić dostęp do slashera predystynowanego do oglądania w święto zakochanych.