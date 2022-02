Walentynki 2022, czyli tegoroczny Dzień Zakochanych rozpocznie się już za kilkanaście godzin. Nie od dzisiaj jest to dla wielu Polaków świetna okazja do odwiedzenia lokalnych kin i multipleksów. Co czeka widzów na miejscu? Kilkadziesiąt różnych tytułów z ostatnich tygodni i szereg nowości debiutujących 11 lutego. W tym nowy film Patryka Vegi i adaptacja kultowej powieści Agathy Christie.