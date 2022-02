Historię najnowszego serialu Matta Groeninga powinno się przedstawiać na wstępie wszystkim ambitnym animatorom próbującym stworzyć coś nowego na tym bardzo konkurencyjnym rynku. "Rozczarowani" przeszli bowiem drogę od piekła do nieba (i to w sumie dosłownie). Całe marketingowe zamieszanie związane z premierą 1. sezonu nijak nie pomogło, ponieważ wtedy ta produkcja nie miała jeszcze na siebie pomysłu. Próbowała być z jednej strony ugrzecznioną komedią dla fanów "Simposonów", a z drugiej generyczną parodią fantasy. Obie opcje kompletnie nie wypaliły.



Na szczęście Matt Groening i inni twórcy "Rozczarowanych" nie pozostali ślepi na swoje błędy i krytyczne opinie z zewnątrz. Dlatego wrócili do podstaw i pokierowali serialem w zupełnie nowym kierunku. Nagle to fabuła stała się kluczowym elementem serii. W 2. sezonie efekt był jeszcze średnio odczuwalny, bo "Rozczarowani" wciąż jeszcze nie pozbyli się kuli u nogi w postaci drętwych żartów. Od kolejnej części można było już jednak mówić o naprawdę świetnym serialu pełnym interesujących bohaterów, wciągających zwrotów akcji i paradoksalnie lepszego (ponieważ mniej wymuszonego) humoru. Widzom pozostało czekać na następny sezon, by przekonać się, czy to nie był tylko swoisty "wypadek przy pracy". Na szczęście nie.