TTV ma na koniec wspomniane i świetnie przyjęte "Down the Road" oraz krytykowane "To tylko kilka dni". Dostrzegamy więc pewną tendencję, w której chce przybliżać nam życie osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Wiadomo, że to stacja komercyjna, która przez pokazywanie "inności" może przyciągnąć więcej osób niż za sprawą kolejnego oklepanego programu bikini reality. W "Projekcie Cupid" dostrzegam jednak serducho i nie odnoszę wrażenia, by biorący w nim udział śmiałkowie byli perfidnie wykorzystywani lub nieświadomi tego, w co się wpakowali.