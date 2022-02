"Moon Knight" szaleje w nowym teaserze. Nowości z Super Bowl 2022

W najnowszym spocie "Moon Knight" Marc Spector popada w szaleństwo. To bardzo intensywne 30 sekund, które tylko zaostrzy apetyt przed premierą nadchodzącego serialu, który ma przecież być najbrutalniejszą dotychczas produkcją spod znaku MCU. Czy nie są to tylko czcze obietnice, przekonamy się 30 marca, kiedy to tytuł zagości w bibliotece Disney Plusa.