Czyż nie brzmi to wszystko jak gotowa fabuła filmu lub serialu o genialnej oszustce? Działalność Anny Sorokin po raz kolejny udowadnia nam, że nawet najbardziej naiwny scenariusz ma się nijak do prawdziwych historii. Gdyby to się nie wydarzyło, nikt by nie chciał oglądać serialu o zwyczajnej dziewczynie znikąd, która nabrała bogatych biznesmenów i potężne instytucje finansowe. To się po prostu nie trzyma kupy, a jednak.