Miał być show, wyszedł cyrk: Kamerzysta wariuje, rzuca szkłem, ochrona wkracza do akcji. Dym na konferencji Prime Show MMA

O ile można zastanawiać się, jak duża część podobnych konferencji jest zaplanowana i ustawiona, o tyle zachowanie niektórych jej członków często wymyka się spod kontroli - i widać to na pierwszy rzut oka. Tym razem coś odkleiło się wstawionemu Kamerzyście, który - niemal wzorem innego zawodnika, Adama Soroko - stracił nad sobą panowanie, rzucał mięsem bez opamiętania i zaciął się na jednym czy dwóch powtarzanych w kółko zdaniach.



Oczywiście, w przeciwieństwie do wspomnianego Soroko, który ma za sobą dziesięć lat odsiadki, miotanie się Wawrzyniaka nie robiło na nikim wrażenia (inna sprawa, że przy okazji uzgodniono extra fight - walkę pomiędzy Wawrzyniakiem a Ziemowitem Kossakowskim, który ma również zmierzyć się z Jasiem Kapelą).



Wawrzyniak zdrowo przesadził. Wielokrotnie uciszany, nie przerwał opętańczych wrzasków. W pewnym momencie zaczął ciskać w Kossakowskiego, byłego dziennikarza TVP, jedzeniem, by ostatecznie rzucić w jego stronę kieliszkiem. Rzecz w tym, że chybił - szkło minęło oponenta i pofrunęło dalej, rozbijając się tuż obok małoletniej córki trenera Mateusza Murańskiego (niektórzy twierdzą zresztą, że trafiło dziewczynę). Trener - Robert Maruszak - od razu rzucił się w stronę Kamerzysty; powstrzymała go ochrona i inni obecni, a sam Kamerzysta zaczął żarliwie przepraszać.



Czego by o tym coraz smutniejszym cyrku nie mówić - działa. We freak fighty pompuje się coraz więcej kasy, towarzyszące im konferencje prasowe biją rekordy popularności, a kolejne federacje wyrastają jak grzyby po deszczu. Don Kasjo twierdzi, że celuje w 400 tys. sprzedanych subskrypcji. Tymczasem jedyne słuszne pytanie zadał Jaś Kapela: "kto tu w ogóle wpuścił dziecko?"



Krzysztof Stanowski podsumował incydent słowami: