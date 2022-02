Ivan Reitman nie żyje. Reżyser dwóch części "Pogromców duchów" i producent "Menażerii" miał 75 lat. O jego śmierci poinformowali pogrążeni w smutku bliscy twórcy, wedle których odszedł we śnie w minioną sobotę w swoim domu w Montecito w Kalifornii.



Dzieci reżysera - Jason, Catherine i Caroline - przekazali we wspólnym oświadczeniu dla Associated Press, że są ojcu wdzięczni za to, czego ich nauczył. Chociaż sami cierpią, pocieszają się, że będzie on na zawsze żywy dzięki swoim filmom: