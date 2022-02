Dziś Walentynki! Niezależnie od tego, czy świętujecie Dzień Zakochanych, czy to dla was poniedziałek, jak każdy inny, mamy dla was filmy o miłości. Część z nich doprowadzi was do płaczu, a inne - uff! - was rozbawią. Przed wami 15 filmów o miłości na Walentynki. To co, gotowi na dzisiejszy romantyczny wieczór w towarzystwie kina?