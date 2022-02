Dr Strange będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny i otwarcie wrót do multiwersum. Według dotychczasowych (warto dodać, że wiarygodnych) plotek w filmie ma pojawić się organizacja Illuminati. Grupa ta w komiksach została założona przez Tony'ego Starka, aby chronić wszechświat. W tym wypadku prawdopodobnie jej zadaniem będzie czuwanie nad całym multiwersum. Nie wiadomo jednak, kto do niej należy... ale zaraz! Czy ten głos należy do...?



W zwiastunie "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu" usłyszymy sir Patricka Stewarta. Aktor powraca tu do roli profesora Charlesa Xaviera znanego nam z serii "X-Men". Być może więc będzie to początek wprowadzania mutantów do MCU. Na razie jednak nie możemy mieć co do tego pewności. Po "Spider-Manie. Bez drogi do domu" wiemy jednak, że Kevin Feige i jego ekipa lubią zaskakiwać. Dlatego pozostaje nam tylko z niecierpliwością czekać na 6 maja, kiedy to film wejdzie na ekrany naszych kin.



Premiera filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" 6 maja 2022 roku.