Steve Carell wraca do biura... tytułowych Sił Kosmicznych. To on stoi na straży bezpieczeństwa naszej planety i... uff, dobrze, że to tylko fikcja. Zakończenie pierwszej odsłony serialu pozostawiało widzów z niedosytem. Oby twórcy odpowiedzieli teraz na nurtujące nas pytania i zadali kolejne. Jedno jest pewne: będzie zabawnie.



Premiera: 18 lutego na Netfliksie.