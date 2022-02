Kosmici, gangsterzy, świetny horror i kryminał. Sprawdzamy, co HBO GO przygotowało na weekend

Jeśli jesteście fanami "Rodziny Soprano", to i tak to obejrzycie. I ponarzekacie, bo "Świętym", siłą rzeczy, brakuje tego, co w klasycznym serialu HBO najlepsze - wchodzenia w zakamarki psychiki gangstera. Oczywiście, nikt nie oczekiwał, że nowa produkcja dorówna legendzie (moc "The Sopranos" leżała w długiej, wielopoziomowej opowieści i rozwoju bohaterów) - nie było na to szans. Ale rzucić okiem warto - to i tak całkiem niezłe mafijne kino.