"Venom 2" już na VOD. Na szczęście przyszło nam na ten moment czekać krócej niż na wejście filmu do kin. Wraz z ostatnią sceną "Venoma", hype train na sequel ruszył pełną parą. Fani nie mogli się doczekać, aż zobaczą szalejącego po ekranie Carnage’a. Życzenie to miało spełnić się już jakieś dwa lata później w 2020 roku. Przyszła jednak pandemia i premierę "Let There Be Carnage", po kilku przesunięciach, wyznaczono ostatecznie na październik 2021 roku.



Jak można było się spodziewać "Venom 2" okazał się hitem. I to nawet nie tylko biorąc pod uwagę warunki pandemiczne. Na całym świecie zarobił ponad pół miliarda dolarów. Jeśli nie udało wam się go zobaczyć w kinach, to teraz jest idealna okazja, aby nadrobić zaległości. Jeśli natomiast już go widzieliście to zawsze można go sobie przypomnieć. Film trafił bowiem właśnie na platformy VOD.