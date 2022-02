"Oszust z Tindera" szaleje na Netfliksie. Sprawdźcie, co jeszcze oglądali Polacy w serwisie

Szpiegowskie science fiction to połączenie, które brzmi jak coś idealnie skrojonego pod gusta Polaków. Serial "Z zimnej strefy" opowiada o byłej rosyjskiej agentce o nadnaturalnych zdolnościach, która będzie musiała wrócić do porzuconego zawodu za sprawą namów CIA. Wszystko po to, by chronić swoją córkę i odkryć, kto podszywa się pod jej dawny pseudonim zwany The Whisper.



Wynik: 10 punktów