W komentarzach użytkowników widać wyraźnie gniew i rozgoryczenie, ale gróźb bojkotu czy opuszczenia platformy jest stosunkowo niewiele. Subskrybenci Netfliksa są już trochę przyzwyczajeni do ciągłego narzekania na platformę, ale mimo to pozostają jej wierni. Netflix nie ma się więc co przesadnie obawiać odpływu odbiorców po 28 lutego. Seriale Marvela to mocna karta w talii każdego serwisu streamingowego, ale platforma posiada takich już kilkadziesiąt. Część wydaje się co prawda pochodzić z zestawu o niższej jakości, ale i tak od lat wystarczają do spokojnego ogrywania przeciwników. "Daredevil" i "The Defenders" nie zmienią tego, bez względu na to, czy trafią na Hulu czy do Disney+.