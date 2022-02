Sprawdzamy płytowe nowości! Slash, alt-J, Eddie Vedder, Alicia Keys

"Keys" to pierwsze podwójne wydanie w karierze artystki. Znajdziemy tam łącznie aż 26 kawałków, z czego 14 to zupełnie nowe kompozycje. Na wersji "Unlocked" Alicia zsamplowała swoje nowe numery - nie myślcie jednak, że zmiany są wyłącznie kosmetyczne. Jak to u niej - płyta to zabawa souldem, jazzem, bluesem, rapem i R&B. Całość aż wrze od temperatury emocji. To bardzo nastrojowa i różnorodna płyta, gdzie klasycznie, jazzowo brzmiące kompozycje zaskakują, nagle przechodząc w nowoczesne brzmienia. Alicia zabiera nas w podróż między różnymi muzycznymi trendami w kolejnych dekadach przeszłości - i jest to podróż warta tego, by ją odbyć.