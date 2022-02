Wraca sprawa Jakuba Żulczyka, który miał znieważyć prezydenta Andrzeja Dudę na Facebooku, nazywając go w jednym z wpisów "debilem". W styczniu 2022 roku warszawski sąd umorzył sprawę, ale prokuratura uznała, że popełnił on „szereg błędów w ustaleniach faktycznych”. Z tego względu organ postanowił złożyć apelację. Cała afera rozpoczyna się na nowo.



A wszystko swój początek miało w listopadzie 2020 roku, kiedy to Jakub Żulczyk na swoim Facebooku skomentował fakt, że Duda zwleka z pogratulowaniem Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Głowę naszego państwa pisarz nazwał "debilem". I w sumie wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego, aż w końcu zatroskany obywatel zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa i w marcu 2021 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia. Sprawa swój finał miała kilka tygodni temu, kiedy została umorzona.