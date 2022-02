Dzień Zakochanych można spędzić na wiele różnych sposobów. Pójść do kina na takie filmy jak "Śmierć na Nilu", "Miłość jest blisko" czy "Wyjdź za mnie", obejrzeć którąś z nowości HBO GO, Netfliksa, Polsat Box GO czy Playera lub nawet pooglądać w spokoju telewizję w towarzystwie ukochanej osoby. Ważne, żeby robić to razem i pokazać sobie nawzajem, że nam zależy.