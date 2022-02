Dlaczego zdjęcia piersi zniknęły ze strony Adidasa? Zapytaliśmy o to w biurze prasowym

Zdjęcia piersi na stronie Adidasa pojawiła się w środę, 9 lutego. Niektórzy odwiedzający witrynę myśleli, że została shakowana, bo na pierwszy rzut oka przypominała lekko serwis porno. Nie było też żadnego ostrzeżenia, co też zostało negatywnie odebranych przez część użytkowników. Na stronę sklepu wchodzą też przecież dzieciaki.



Czy kobiece piersi bez kontekstu erotycznego powinny nas gorszyć i powodować koszmary u dzieci? To jedno z wielu pytań, które przetoczyło się przez media społecznościowe w kontekście reklamy Adidasa. Internauci oczywiści dostrzegli, że to komercyjna kampania, ale niektórym dziewczynom podniosła samoocenę i doceniono też to, że była kolejną cegiełką zmierzającą do odseksualizowania piersi. Szczególnie, że zdjęcia miały promować nową kolekcję staników, a nie warsztat samochodowy.