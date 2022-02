Wszystko to są oczywiście tylko spekulacje, ale taka już natura fanów, by skupiać się na tego typu szczegółach na długo przed premierą serialu, filmu czy gry. Inna sprawa, że wielbiciele Tolkiena są akurat dosyć otwarci na nowe postaci i wątki. Większość z radością przyjęła choćby informację o pojawieniu się w serialu protoplastów hobbitów zwanych harfootami. Znacznie większy niepokój budzą wyraźne i często trudne do wytłumaczenia zmiany w istniejącym kanonie. Mając przed oczami los "Wiedźmina", naprawdę trudno lekceważyć te obawy. Natomiast z bardziej konkretnymi obiekcjami warto się wstrzymać przynajmniej do premiery pierwszego zwiastuna (podobno już w ten weekend), co fani Tolkiena na szczęście w większości robią.



*Autorem zdjęcia głównego jest Ben Rothstein/Amazon Studios.