Szykujcie się na promocje. Rozpoczął się Wargaming Weekend Wydawcy na platformie Steam

Rozpoczął się właśnie Wargaming Weekend Wydawcy na platformie Steam. Co to oznacza? M.in. ogromne zniżki na kultowe gry i DLC, darmowe dodatki i dostępy do kont premium. Znajdzie się coś dla miłośników nie tylko "World of Tanks", ale także innych tytułów studia. Promocje potrwają tylko do poniedziałku, więc trzeba się śpieszyć.