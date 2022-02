Herkules Poirot wraca w filmie "Śmierć na Nilu", ale fani detektywa nie będą zachwyceni

Poprzednim razem Branagh był krytykowany za fakt, że choć zebrał obsadę pełną zjawiskowych aktorskich nazwisk, to zupełnie jej potem nie wykorzystał. Wszystkie postaci poza Poirotem (do niego przejdziemy za moment) były w "Morderstwie w Orient Expressie" okropnie nijakie i papierowe. Widać wyraźnie, że reżyser wziął sobie tamte komentarze do serca, bo "Śmierć na Nilu" poświęca swoich pobocznym bohaterom zdecydowanie więcej uwagi. Wychodzi to naprawdę nieźle, bo niemało do pokazania mają tutaj tacy aktorzy jak Annette Bening, Emma Mackey, Letitia Wright i Tom Bateman.