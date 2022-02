Oszust z Tindera chciał współpracować z reżyserką. Jego pierwsza ofiara opowiedziała historię sprzed lat

W tym samym podcaście głos zabrała Courtney Simmons Miller, która ironicznie nazywa się "pacjentką zero" Levieva. Wyznała, że dwanaście lat temu pracowała z nim w galerii handlowej - świetnie się dogadywali i szybko się zaprzyjaźnili. Już wówczas planował pierwsze przekręty, upatrując sobie Miller na jedną z ofiar.



Pewnego razu opowiedział Courtney, że zamierza zdobyć licencję pilota - w końcu porzucił pracę w galerii i wrócił do Izraela. Po pewnym czasie skontaktował się z kobietą telefonicznie i powiedział, że jego ojciec jest właścicielem linii lotniczej - nakłonił go do pracy w sklepie, by ten poznał wartość pieniądza.



Simon poinformował "przyjaciółkę", że zamierza otworzyć firmy na Cyprze i chce, by Courtney została jego prywatną asystentką - bo ufa jej jak nikomu innemu i zapłaci jej tyle, ile będzie chciała. Kobieta rzuciła swoją pracę i zaczęła "pracować" dla Simona. Wkrótce mężczyzna kazał jej wynająć luksusowe BMW - na jej prawo jazdy i numer karty, który jej poda. Wszystko było w porządku przez kilka tygodni, ale po tym czasie pracownik salonu wezwał Courtney do siebie. Leviev również się tam pojawił; na miejscu przekazano im, że pojawił się duży problem z płatnością i teraz wszyscy muszą udać się na policję.



Przed posterunkiem Leviev poprosił Courtney, by "potrzymała jego portfel" - ta niemal bezwiednie się na to zgodziła. Chodziło rzecz jasna o to, by w razie aresztowania portfel pełen kradzionych kart (zgadza się, kradziona była również karta, na którą wynajęto BMW) znaleziono przy niej. Na miejscu Simon wszystkiego się wypierał i podtrzymywał, że to pomyłka (klasyczne "skontaktujcie się z moim prawnikiem") - ostatecznie oboje spędzili trzy tygodnie w areszcie.



Później przez trzy lata musieli zgłaszać się na komisariat. Courtney zerwała kontakt z oszustem - obiecywał, że prześle jej pieniądze na prawnika, ale nigdy tego nie zrobił.