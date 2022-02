W skrócie: odkąd Netflix sam zaczął realizować "Dom z papieru", jego jakość spadała. Ale komu by to przeszkadzało? Media społecznościowe ciągle zalewały posty, wpisy i filmiki autorstwa coraz to nowych fanów serialu. W Polsce powstał nawet ruch oporu pod postacią facebookowej grupy, której członkowie wyśmiewają cały ten szał. Bo faktycznie "La casa de papel" było wszędzie. Każdy to oglądał, każdy się zachwycał, nawet jak nie było tak naprawdę czym.