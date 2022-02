Jak wspominałem, w lutym na Netfliksie pojawi się jeszcze cała masa nowych filmów i seriali. W ostatnim czasie serwis szturmują "Oszust z Tindera", "Mroczne pożądanie", "Przez moje okno" czy "All of us are dead". Tymczasem już wkrótce bibliotekę wzbogacą produkcje takie jak "Teksańska masakra piłą mechaniczną", "Siły kosmiczne, sezon 2." czy "Wikingowie: Walhalla".



Co więcej, w ciągu następnych miesięcy obejrzymy około 70 filmów z najpopularniejszymi gwiazdami kina. Pełną listę filmów Netfliksa na 2022 rok zobaczycie tutaj.