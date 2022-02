"Daredevil" i inne seriale Marvela znikają z Netfliksa. Tak głosi powiadomienie w serwisie

Prawda jest taka, że... nie mamy pewności. Po pierwsze, wspomniana informacja pojawia się tylko czasem i to dosłownie na ułamek sekundy - jest niemal niezauważalna (co mogłoby sugerować błąd). Po drugie, dotychczas w sieci nie pojawiły się inne w pełni wiarygodne przesłanki. Co więcej, wciąż nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia od Netfliksa i Disneya.



Nie oznacza to jednak, że scenariusz usunięcia wyżej wspomnianych tytułów jest nieprawdopodobny. Przeciwnie. Choć wszystkie te seriale powstały w koprodukcji Marvela z Netfliksem (no, w rzeczywistości były to projekty produkowane przez ABC, których licencja do emisji została platformie sprzedana), serwis mógł wykupić prawa do ich dystrybucji jedynie na kilka lat - i czas ten właśnie dobiega końca. Może to oznaczać transfer tych produkcji na Disney+, który latem 2022 wejdzie do Polski.