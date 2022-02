Michał Węgrzyn przygotował dla nas sporo atrakcji w swoim "Krime Story. Love Story". Film rozpoczyna się od pościgu ulicami Warszawy. Realizacja tej wyraźnie inspirowanej "Francuskim łącznikiem" sceny pozostawia jednak widza z bólem głowy. Kamera trzęsie się na wszystkie strony, aż można poczuć mdłości. A to i tak jest przyjemniejsze, niż konfuzja, która nadchodzi potem. Bo twórcy dwoją się i troją, aby ich produkcja była nowoczesna, dynamiczna, efekciarska i napędzana hip-hopową energią. Nie wychodzi im to jednak najlepiej.



Zgodnie z tytułem mamy tu przede wszystkim historię gangsterską i miłosną. Nie spodziewajcie się jednak czegoś na kształt "Urodzonych morderców". Narracje z tymi wątkami połączone są na słowo honoru. Przez lwią część seansu podążamy za Krime'em, który wraz z najlepszym przyjacielem, po przydługiej ekspozycji, przyjmuje zlecenie, aby ukraść walizkę przykutą do ręki pewnego biznesmena. Jednocześnie raz na jakiś czas pojawiają się sceny z Kamilą imprezującą wraz ze swoimi licealnymi przyjaciółkami. Po co? Dlaczego? No kiedyś wątki te będą musiały się przeciąć, ale nie jest to "Maratończyk", abyśmy siedzieli jak na szpilkach czekając, aż z chaosu powstanie spójna całość. Zamiast tego nachodzi znużenie.