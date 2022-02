"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Pierwsze zdjęcia z wartego pół miliarda dolarów serialu Amazona!

Na zdjęciach widzimy kolejno: Galadrielę w zbroi (Morfydd Clark), stworzonego na potrzeby serialu elfa Arondira (Ismael Cruz Córdova), młodego Elronda (Robert Aramayo), uzdrowicielkę Bronwyn (Nazanin Boniadi) razem ze swoim ukochanym w wiosce Tirharad, księcia Durina IV (Owain Arthur), krasnoludzką księżniczkę Disę (Sophia Nomvete), Galadrielę i Halbranda (Charlie Vickers) na morzu, Elronda i Galadrielę w krainie Lindon, ponownie Branwyn, łowców wędrujących przez jedno z pól Śródziemia i raz jeszcze Halbranda.



Twórcy wyznali, że największym odstępstwem od materiałów źródłowych jest skompresowanie części wydarzeń do znacznie krótszego okresu w historii Śródziemia. Stwierdzili, że wolą połączyć ze sobą niektóre wydarzenia i postacie, a nie skakać co sezon o kilkaset lat w czasie, z konieczności rezygnując ze znacznej części bohaterów i ich rozwoju. To kreatywne ryzyko, które zdecydowali się podjąć, ale podkreślili, że "ich praca przemówi sama za siebie".



Gdy Amazon opublikował zdjęcia wielokulturowej obsady - bez imion postaci i szczegółów fabularnych - na studio spłynęła fala ataku osób niezadowolonych z zaangażowania ciemnoskórych aktorów. Negatywne komentarze na temat różnorodności etnicznej artystów twórcy zbywają w prosty sposób - odwołują się do tolkienowskiego przesłania o jedności: