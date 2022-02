Dwoje dzieciaków wyrzuconych z obozu influencerów. Teraz Team X Camp się tłumaczy i grozi rodzicom

Po dyscyplinarnym usunięciu uczestników nie stosujących się do Regulaminu Campu do Organizatora dotarły informacje o zachowaniu jednego z wydalonych dyscyplinarnie uczestników, które to zachowanie może generować dalsze utrudnienia w organizacji i zarządzaniu turnusem. W związku z tym faktem Organizator skontaktował się z opiekunem prawnym wydalonego uczestnika oraz wskazał, że jeżeli wydalony dyscyplinarnie uczestnik będzie kontynuował zachowania powodujące utrudnienia oraz mogące doprowadzić do szkody po stronie Organizatora, to zachowania te spotkają się z odpowiednią reakcją.



Organizator otrzymał zapewnienie od opiekuna prawnego usuniętego dyscyplinarnie uczestnika, że uczestnik ten powstrzyma się od przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat Organizatora oraz powstrzyma się od zachowań, które mogą powodować dalsze utrudnienia, a w konsekwencji doprowadzić do szkody po stronie Organizatora. Organizator poinformował opiekuna prawnego wydalonego dyscyplinarnie uczestnika, że ze względu na charakter zdarzeń, okoliczności zaistniałej sprawy zostały skierowane do dalszej, bardziej szczegółowej analizy, zaś kanały w mediach społecznościowych wydalonego dyscyplinarnie uczestnika będą monitorowane pod kątem wystąpienia ewentualnych naruszeń

- zapewniają organizatorzy Team X Camp