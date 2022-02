Afera ze zbiórką na chorego syna piłkarza zaszła za daleko. Nawet Stanowski podpadł swoim fanom

Krzysztof Stanowski stał się w ostatnim czasie głosem ludu. Stało się to po słynnym apelu w sprawie gali organizowanej przez Marcina Najmana, za którą stoi m.in. były gangster Słowik. Jego wywiad z burmistrzem Wielunia, w którym miała się odbyć gala, już przeszedł do historii. Tym razem jednak jego odezwa do narodu nie spodobała się internautom. Dlaczego? Bo "przesadził z wybielaczem". Internauci zastanawiają się, czy jakby analogiczna sytuacja przytrafiła się Najmanowi (nikt oczywiście tego nikomu nie życzy), to czy też by go tak bronił.