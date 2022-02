Nikt: chcemy nowe "Dirty Dancing". Netflix: mamy nowe "Dirty Dancing" w domu. Oceniamy "Pod wiatr"

Młodzi chcą inaczej. Oni chcą po swojemu - prawda znana ludziom od wieków, będąca powodem kolejnych międzypokoleniowych wojen i wojenek. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce zadać jej kłam. W tym wypadku to scenarzysta Julian Kijowski. Stwierdził on, że wcale nie. Nastolatkowie chcą mieć te same historie, co ich rodzice, tylko lekko zmodernizowane. Dlatego "Pod wiatr" wydaje się nieudolną podróbką tanecznego szlagieru z lat 80. "Dirty Dancing".



Oto "Wirujący seks" po polsku, w którym letni ośrodek wypoczynkowy zostaje zmieniony na wakacyjny kurort nad Bałtykiem, zmysłowe harce na w zamyśle widowiskowe popisy kitesurfingowe, przystojny instruktor tańca na rodzime wyobrażenie zbuntowanego kitesurfera, a Frances na swojską dziewczynę z bogatej rodziny. Aż dziw bierze, że nie usłyszymy tu "nikt nie postawi Ani w kącie", bo reminiscencje "Dirty Dancing" nachodzą tu widzów bez przerwy. I to samo w sobie nie byłoby wcale takie złe. Ale zostało podane z werwą godną polskich komedii romantycznych.