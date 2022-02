Ofiary "Oszusta z Tindera" proszą o pomoc. Uruchomiły zbiórkę, by spłacić długi

W sieci toczy się gorąca dyskusja na temat filmu Netfliksa "Oszust z Tindera". Jedni współczują jego ofiarom, inni twierdzą, że im się należało. Niezależnie od tego, jak oceniamy całą tę nieprawdopodobną historię, fakty są takie: oszust i manipulant wykorzystał kilka kobiet, wyłudził od nich olbrzymie sumy pieniędzy i zostawił na lodzie z długami.



Jedyną osobą, która dopuściła się czynów niemoralnych, jest właśnie Simon Leviev (to najpopularniejsze z jego fałszywych nazwisk), który odsiedział w więzieniu zaledwie kilka miesięcy, by później kontynuować tinderową działalność i pokazywać swoją ociekającą luksusem codzienność na Instagramie. Wygląda na to, że cieszy się on dostatnim życiem na wolności, podczas gdy oszukane przez niego osoby wciąż spłacają zaciągnięte dla niego pożyczki.



Leviev zapowiedział już, że przedstawi swoją wersję historii, ale dotychczas nic takiego się nie wydarzyło. Niedługo po premierze filmu jego konto zniknęło z Instagrama (drugie, założone później, również - obecnie jest tam masa ewidentnie fejkowych profili). Zareagowali też przedstawiciele Tindera - przeprowadzili wewnętrzne dochodzenie i potwierdzili, że Leviev nie jest już aktywny w aplikacji pod żadnym ze swoich znanych pseudonimów.



Tymczasem ofiary wyłudzacza proszą o pomoc.