To nie "durne baby" są tu winne, a "Oszust z Tindera". Kiedy czytam komentarze ludzi, krew mnie zalewa

"Oszust z Tindera" to dokument true crime, który ogląda się z niedowierzaniem. Występujące w nim około trzydziestoletnie, dobrze zarabiające i ogarnięte życiowo kobiety dały się uwieść Simonowi Levievovi. Najpierw sprawiał wrażenie milionera, ale okazał się cwaniakiem, który wyłudza pieniądze i żyje na czyjś koszt. Szacuje się, że przez lata na całym świecie oszukał ludzi na 10 mln dol.



W filmie Netfliksa obnażony jest schemat oszustwa. Widzimy jak to wyglądało od strony ofiar, które dodatkowo pokazują wiadomości i filmiki, jakie wysyłał im rzekomy "książę diamentów", a dziennikarze prowadzący śledztwo dzielą się swoimi ustaleniami. Cała procedura imponuje tym, jak Simon Leviev potrafił organizować logistykę i czas na równoczesny flirt, spotykanie się i ciągnięcie kasy od kilku kobiet naraz, oraz samym mechanizmem psychologicznym, który sprawił, że ofiary dały się omamić.



Z każdą minutą oglądania "Oszusta z Tindera" byłem w stanie uwierzyć, że to nie kobiety były zbyt naiwne, lecz playboy za bardzo przebiegły. Sądziły, że spotykają się z kimś majętnym, bo przez jakiś czas żyły z nim w luksusie, a dodatkowo dawał im dowody na miłość. Nie miały więc problemów z pożyczeniem mu pieniędzy, bo miały podstawy do tego, by sądzić, że im je zaraz odda. Ani przez chwilę nie przeszła mi przez głowę myśl, by je wyśmiać, a wręcz kibicowałem im w zemście. Nie ma bowiem tygodnia, byśmy nie usłyszeli o jakimś mniej lub bardziej wyrafinowanym oszustwie.