Disney+ nieco przyśpieszył tempo wypuszczania nowych produkcji względem tego, jak wyglądała sytuacja na początku istnienia serwisu. W porównaniu do HBO i przede wszystkim Netfliksa nadal rusza się jednak jak bardzo powolny ślimak. "WandaVision" w styczniu, "Falcon i Zimowy żołnierz" w marcu, "Loki" w czerwcu, "Hawkeye" w listopadzie i "The Book of Boba Fett" w grudniu. A między nimi takie aktorskie "hity" jak "The Mysterious Benedict Society", "Doogle Kamealoha M.D.", "Big Shot", "Turner & Hooch" i "Just Beyond", o których słyszała może garstka widzów poza USA. Sytuację trochę ratują animacje (seriale, antologie i shorty), ale nawet z nimi tempo Disneya nie zwali nikogo z krzesła.