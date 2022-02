"Krakowskie potwory" zaatakują Netfliksa. Wiemy coraz więcej o polskim serialu fantasy

Pierwsze informacje na temat "Krakowskich potworów" dostaliśmy jeszcze w marcu 2021 roku, kiedy to Netflix zapowiedział kilkanaście polskich filmów i seriali na nadchodzące miesiące. Jeszcze wtedy produkcja funkcjonowała pod tytułem "Axis Mundi". Dopiero teraz, dzięki wywiadowi ze scenarzystką Magdą Lankosz, poznaliśmy więcej szczegółów.



Za reżyserię serialu odpowiadają Kasia Adamik i Olga Chajdas. To one mają zrealizować scenariusz Magdaleny Lankosz, Anny Sieńskiej i Gai Grzegorzewskiej. Pierwsza wymieniona scenarzystka wystąpiła w Netflix Studio poświęconemu m.in. "Wiedźminowi" i słowiańskim mitom. W programie opowiedziała o zbliżającym się wielkimi krokami serialu, w którym "Krakowskie potwory" wypełzają we współczesnym świecie.