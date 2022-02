Zjawiskowa opowieść o miłości poszła w tani melodramat? Fani "Kontroli" mieli obawy przed 3. sezonem. Niesłusznie

Nie da się natomiast ukryć, że część magii 1. "Kontroli" uleciała i już nie wróci. Nic w tym dziwnego. To była bardzo specyficzna opowieść zbudowana z wielu niedopowiedzeń i estetycznego minimalizmu. Nie chcę przez to powiedzieć, że oba sezony wyprodukowane przez Playera są wizualnie rozbuchane, to byłaby gruba przesada. Jest w nich jednak zdecydowanie więcej dosłowności oraz nowobogackiej mentalności TVN-u. Nie przeszkadza to w jakiś szczególny sposób, ale świadczy o pewnej ewolucji produkcji. Sama "Kontrola" powinna zresztą zmierzać do zakończenia i to raczej prędzej niż później. Cały 3. sezon wygląda bowiem trochę jakby twórczynie kompletnie nie miały pomysłu, co zrobić, jak Majka i Natalia w końcu się zejdą. Dlatego dopisują im na drodze kolejne przeszkody. Teraz jeszcze udało się to załatwić w sposób wiarygodny i interesujący, ale taki stan rzeczy nie potrwa wiecznie.



*Autorem zdjęcia głównego jest Michał Stańczyk/TVN.