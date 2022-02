Dinozaury opanowały świat! Zobacz zwiastun wyczekiwanego "Jurassic World: Dominion"

Przez pandemię musieliśmy trochę poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zobaczymy "Jurassic World: Dominion" na wielkim ekranie. Premierę zaplanowano bowiem na 10 czerwca 2022 roku. To właśnie wtedy dinozaury ponownie zaatakują kina. Oby wyszło im to lepiej niż w "Upadłym królestwie".