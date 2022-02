Disney kolejny raz może sobie pluć w brodę, że jeszcze nie wszedł z Disney+ na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Największa korporacja rozrywkowa śpi, a tymczasem HBO Max i Sony Pictures zacieśniają współpracę. Oznacza to, że część filmów należących do Marvel Cinematic Universe pojawi się na platformie, gdzie teoretycznie królują ich rywale z DC. Trudno tego nie traktować inaczej niż jako potężny wizerunkowy cios. Z punktu widzenia zwykłego widza najbardziej liczy się coś innego. Oferta HBO Max z miejsca stała się dużo bardziej atrakcyjna.



Sony Pictures ma przecież na swoim koncie kilka absolutnych blockbusterów z ostatnich dwóch lat, w tym oczywiście filmy "Venom 2: Carnage" i "Spider-Man: Bez drogi do domu". Takie tytuły przyciągają uwagę i trzeba je uznawać w kategoriach olbrzymiego wzmocnienia biblioteki HBO Max. Umowa podpisana przez przedstawicieli Sony i WarnerMedia wybiega zresztą w przyszłość, bo obejmuje hity dopiero czekające na swoją kinową premierę. Chodzi tutaj oczywiście o "Uncharted" i "Morbiusa".