HBO GO lada moment przekształci się w HBO Max. Nowy model dystrybucyjny Warner Bros., które zrezygnowało z premier hybrydowych (równoczesny debiut w kinie i w serwisie) na rzecz bardziej tradycyjnej, choć skróconej formy tzw. okna, umożliwi nam seans najgłośniejszych produkcje studia w domowym zaciszu już 45 dni po ich wejściu na wielkie ekrany. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się najciekawszym zapowiedziom studia na 2022 rok, które będziemy mogli obejrzeć za opłatą 19,99 zł miesięcznie (o ile posiadamy już dostęp do HBO GO lub zasubskrybujemy HBO Max do kwietnia tego roku). Poza tym wraz ze startem serwisu będziemy mogli zobaczyć hity, które pojawiły się w kinach w ubiegłym roku - m.in. "Diunę", "Matrixa 4" czy "Legion samobójców: The Suicide Squad".