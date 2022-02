"Futurama" zasłużyła na powrót po 10 latach. Ale rozumiem obawy fanów, że to skończy się katastrofą

Inna sprawa, że "Futurama" będzie musiała nieco odświeżyć swój styl, humor i tematykę, jeśli chce trafić do kolejnego pokolenia widzów. Świat nie stoi w miejscu, a akurat branża seriali animowanych dla dorosłych poczyniła w ciągu tych 10 lat duży krok naprzód. Dorównanie takim hitom jak "Rick i Morty", "BoJack Horseman" czy robiącemu furorę na początku 2022 roku "Smiling Friends" będzie nowym wyzwaniem dla Matta Groeninga i jego ekipy. Nie jest więc tak, że "Futurama" wjedzie na czerwonym dywanie i cały świat padnie przed nią na kolana. Podobne powroty po latach po prostu wychodziły bardzo różnie. Na każdą udaną produkcję pokroju "Twin Peaks" czy "Dexter: New Blood" przypadało co najmniej kilka wpadek pokroju nowego "Z Archiwum X". Widzom pozostaje trzymać kciuki, by "Futurama" na Hulu dołączyła do tego pierwszego grona.



Na razie nie wiadomo, gdzie w Polsce znajdziemy nowy sezon animacji. Możliwe, że na Disney+, HBO Max lub samym Hulu (o ile będzie dostępne w pakiecie z ESPN+ i Disney+). Wybrane odcinki "Futuramy" można obecnie oglądać na Play Now i Fox Comedy.