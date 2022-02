Łukasz Golonka: Powinniśmy sobie zdać sprawę z pewnego faktu - za tym, jak dana jednostka przyswaja informacje i jak je wykorzystuje do zmiany swoich zachowań, stoi ogrom malutkich procesów, z których sporej części jeszcze nie wyjaśniliśmy do końca, a części nie zrozumieliśmy wcale. Zrozumienie, co i w jaki sposób wpływa na człowieka, przypomina obserwowanie kodu programisty, z którego tylko część danych jest dostępna, część symboli jest zamazana, a najlepsze, co możemy robić, to starać się zrozumieć ogólne zasady i stopniowo je pogłębiać.



Wiemy na pewno, że każda porcja informacji (każdy obraz, dźwięk, doświadczenie, myśl itp.) wywołuje jakąś reakcję, jednak jej siła i kształt zależą od naszych kompetencji i zasobów. Kompetencji do obróbki informacji - wiedzy na temat świata i doświadczeń/sposobów, jak sobie radzić z konkretnymi problemami, oraz zasobów do radzenia sobie z informacjami - naszej uwagi, dostępnej pamięci, obecnego pobudzenia organizmu itp. Co za tym idzie: nie można powiedzieć, żeby coś było w stu procentach bezpieczne lub niebezpieczne - wszystko zależy od jednostki. Przy liczbie 10 mln widzów reakcje będą - siłą rzeczy - skrajnie różne.



To, co można uznać za zagrażające przy oglądaniu postaci o destruktywnych dla siebie i innych zachowaniach (Rue, BoJack Horseman, Hank Moody, Dr Housa, itp.), to proces modelowania zachowania/uczenia się poprzez obserwacje (pierwszy raz opisany przez Alberta Bandurę, następnie rewidowany wielokrotnie). Krótko mówiąc, ludzie uczą się poprzez obserwację modeli.