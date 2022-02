Najlepsze horrory na Amazon Prime Video. Od zombie do tajemniczego terroru

Kino grozy nie byłoby takie samo, gdyby nie motyw żywych trupów. W XXI wieku mamy do czynienia z odrodzeniem opowieści o zombie, a duża w tym zasługa serialu "The Walking Dead" opartego na popularnej serii komiksów Roberta Kirkmana. Produkcja okazała się tak olbrzymim hitem, że doczekała się dwóch spin-offów i powstania równie popularnej serii gier wideo. Pierwszym z pobocznych serialowych projektów było właśnie "Fear the Walking Dead". Bohaterowie są tu w większości inni, historie bardziej osobiste, ale jedno nie ulega zmianie - krwiożercze zombie czyhają niemal na każdym kroku. Na Amazon Prime Video znajdziecie wszystkie siedem sezonów "Fear the Walking Dead".