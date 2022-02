Zapowiedziana na początek marca premiera HBO Max w Polsce budzi sporo emocji ze względu na zapowiedzianą cenę platformy. W przestrzeni internetowej sporo mówi się też o kinowych hitach, które trafią na nasz rynek wraz z nowym serwisem. Od czasu do czasu w rozmowach na ten temat warto jednak wyjść poza schemat. Na początku roku w amerykańskiej telewizji dzieje się bowiem dużo ciekawego. Najważniejszym wydarzeniem okazała się premiera nowego serialu Adult Swim pt. "Smiling Friends".



To właśnie ta firma podjęła w 2013 roku ryzyko i dała zielone światło produkcji będącej na papierze dosyć prostą parodią "Powrotu do przyszłości". Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że "Rick i Morty" to jeden z najważniejszych współczesnych seriali. Produkcja Dana Harmona i Justina Roilanda potrzebowała trochę czasu, by wybić się również w Polsce, ale teraz jest w stanie zrobić ogólnokrajową aferę za pomocą kilku gwiazdek. Popkultura nie stoi jednak w miejscu. Teoretycznie każda nowa animacja dla dorosłych ma szansę stać się drugim "South Parkiem" czy "Rickiem i Mortym". W praktyce dopiero "Smiling Friends" pokazali wystarczająco wysoki poziom.