Oglądanie produkcji z TOP 10 Netflix Polska to loteria. Widzieliśmy hiszpański romans "Przez moje okno"

"Przez moje okno" to adaptacja wattpadowej twórczości Ariany Godoy. Twórcy filmu Netfliksa przenieśli na ekran popularną fabułkę wraz ze wszystkimi jej przywrami. Główną bohaterką filmu Marçala Forésa jest Raquel (Clara Galle), uczennica liceum obdarzona talentem do zgrabnego przelewania myśli na papier, podobnie jak jej nieobecny ojciec. Niestety, brakuje jej pewności siebie, by zapoznać kogokolwiek ze swoją twórczością. To jedna z niewielu wyróżniających bohaterkę cech osobowości - poza tym twórcy zadecydowali, że Raquel będzie definiować szaleńcze uczucie, którym darzy swojego bogatego, przystojnego, świetnie zbudowanego, tajemniczego sąsiada - Aresa. Sąsiada, z którym - dodajmy - dotychczas nie zamieniła ani słowa.



Wzdycha do niego na odległość i bacznie mu się przygląda, chociaż zdecydowanie lepszym słowem byłoby: "stalkuje". Zapisuje wszystkie jego zdjęcia na swoim twardym dysku, obserwuje jego treningi, śledzi go. Nie brzmi to zdrowo, a na pewno jest niepokojące. Największym marzeniem dziewczyny i jej nadrzędnym celem jest sprawić, by Ares odwzajemnił jej uczucie. Uwaga, odnotowano znamiona obsesyjnego zainteresowania! Dziewczyna jest gotowa zrobić wszystko, by zrealizować swój cel (sic!).