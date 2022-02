Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscarów? "Diuna", "CODA", "Psie pazury" i inne już teraz online

Wielki zwycięzca festiwalu w Sundance teraz ma szansę również na tytuł najlepszego filmu na Oscarach 2022. Film zgarnął też nominacje za scenariusz adaptowany i dla aktora w roli drugoplanowej. Jest to remake francuskiego "Rozumiemy się bez słów". To ciepła opowieść o dojrzewaniu, która was nie tylko rozbawi, ale też wzruszy.



Film obejrzycie na Apple TV+.