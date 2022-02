Netflix usuwa 40 filmów i seriali. Część z nich obejrzysz tylko dzisiaj

Netflix w lutym i marcu usunie 40 tytułów. Już jutro, 10 lutego, z biblioteki serwisu znikną "Bloodshot" oraz "Droga Hitlera do władzy". W kolejnych dniach "King Cobra", polski film "Juliusz", serial "My Little Pony: Przyjaźń to magia", thriller "Dług", a także "American Pie 2", "Powrót do przyszłości" czy "Park Jurajski" i "Mamma Mia!", musical z Meryl Streep.