"Moonfall" to najgłupsze science fiction dekady. I właśnie dlatego musicie go obejrzeć

Będzie to zresztą olbrzymia finansowa katastrofa dla producentów, bo "Moonfall" zaliczył fatalny start w amerykańskim i globalnym box office. W sumie trochę szkoda. Roland Emmerich zrobił bardzo zły film. Okropnie głupi, bardziej nieświadomie śmieszny niż autentycznie zabawny i w przy okazji jeszcze zdecydowanie za długi (długość "Moonfall" wraz z napisami końcowymi wynosi 2 godz. i 4 min). Ale jednocześnie kryjący w sobie olbrzymi czar kina tak złego, że aż staje się dobre.



Osobiście czerpałem olbrzymią frajdę z każdej głupiej decyzji głównych bohaterów i każdego kompletnie nonsensownego zwrotu akcji. Im bardziej fabuła filmu "odlatywała", tym lepiej mi się to oglądało. Dlatego w jakimś stopniu polecam "Moonfall". To rozrywka idealna do chwilowego wyłączenia mózgu i czerpania radości z idiotyzmów, na które potrafią czasem wpaść hollywoodzcy scenarzyści. Pod tym względem spisuje się całkiem nieźle. O ile oczywiście z góry wiecie, na co się piszecie.